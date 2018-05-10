Тагильские малыши в детском саду №21 поздравили ветеранов с Днем Победы (ФОТО)

Как рассказала председатель одного из советов ветеранов Нижнего Тагила Маргарита Смирнова, выступление завораживало, словно перенося в далекое прошлое. Гости были растроганы, в глазах у всех стояли слезы.

Есть такие праздники, о которых просто необходимо помнить и отмечать достойно. Путь к Победе был трудным и героическим. Это – наша история, наша боль, наша надежда говорит Маргарита Смирнова.