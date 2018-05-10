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Новости Нижнего Тагила

Три мошенника похитили 54 млн рублей у пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» в Екатеринбурге

10 мая 2018, 06:35Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,мошенничество,прокуратура,Свердловская область,строительство,уголовное дело,бухта квинс,пайщики
Двое мужчин и одна женщина обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, на протяжении 2 лет подозреваемые обманывали пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива в Екатеринбурге.

В соответствии с материалами дела, с ноября 2010 по декабрь 2012 годов двое жителей Екатеринбурга, действуя по предварительному сговору со знакомой девушкой, обманным путём завладели денежными средствами пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс».

Как полагает следствие, подозреваемые, заранее зная о том, что определенный перечень строительных работ на объектах выполнен, всё равно брали с пайщиков деньги за оплату уже выполненных работ.

От действий группы пострадали 65 физических лиц и 1 юридическое. Сумма ущерба составляет 54 млн рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

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