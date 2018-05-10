+7
Свердловская область
Нижний Тагил
+7
ночь: +3
утро: -1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.52 - 0.49
EUR 74.18 - 0.86
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Трое жителей Краснотурьинска осуждены на 25 лет за незаконную вырубку леса

10 мая 2018, 18:35Добавить новость
Свердловская область,лес,вырубка,лесорубы,деревья,лесничество,суд,тюрьма,вырубка леса,кража,лесопилка
Трое жителей Краснотурьинска осуждены в общей сложности на 25 лет тюрьмы за вырубку деревьев в трех лесничествах Свердловской области.

Мужчины занимались незаконной вырубкой леса на территории Новолялинского, Карпинского и Серовского лесничеств. Своими действиями они нанесли ущерб лесничествам на 25 млн рублей.

Лесорубы находили местность, на которой лица, не осведомленные о преступных намерениях злоумышленников, рубили деревья и вывозили их на частные лесопилки.

Помимо этого, все трое были осуждены за кражу полиэтиленовой трубы для строительства водовода.

Один из подсудимых приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в 100 тыс. рублей. Второй – к пяти годам тюрьмы и штрафу в 50 тыс. рублей. Третий злоумышленник осужден на 13 лет и обязан заплатить штраф в 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Серийные автоугонщики из Берёзовского предстали перед судом за кражу 6 автомобилей
11 апреля, 06:35
1 0
Лжегазовики получили 23 года тюрьмы на троих за обман свердловских пенсионеров (ФОТО)
27 марта, 09:00
1 0
Охранник магазина в Серове украл забытую покупателем барсетку
3 марта, 10:30
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 24
Сейчас на сайте 3142 гостя и 24 пользователя
Подписаться на новости