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Трое жителей Краснотурьинска осуждены на 25 лет за незаконную вырубку леса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трое жителей Краснотурьинска осуждены на 25 лет за незаконную вырубку леса

10 мая, 18:35Общество
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