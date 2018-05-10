Трое жителей Краснотурьинска осуждены на 25 лет за незаконную вырубку леса
10 мая, 18:35Общество
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Трое жителей Краснотурьинска осуждены в общей сложности на 25 лет тюрьмы за вырубку деревьев в трех лесничествах Свердловской области.
Мужчины занимались незаконной вырубкой леса на территории Новолялинского, Карпинского и Серовского лесничеств. Своими действиями они нанесли ущерб лесничествам на 25 млн рублей.
Лесорубы находили местность, на которой лица, не осведомленные о преступных намерениях злоумышленников, рубили деревья и вывозили их на частные лесопилки.
Помимо этого, все трое были осуждены за кражу полиэтиленовой трубы для строительства водовода.
Один из подсудимых приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в 100 тыс. рублей. Второй – к пяти годам тюрьмы и штрафу в 50 тыс. рублей. Третий злоумышленник осужден на 13 лет и обязан заплатить штраф в 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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