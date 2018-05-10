Уголовное дело возбуждено из-за смерти ребенка по пути в инфекционку Нижнего Тагила

Уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки возбуждено в следственном отделе Тагилстроевского района Нижнего Тагила. 24 апреля ребенок скончался по дороге в инфекционную больницу, когда медики спали и не подготовили к приезду скорой помощи реанимацию.

Уголовное дело по факту смерти ребенка было возбуждено следственным отделом Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Как сообщили в СК, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств.





По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств. Пока идет расследование, -- сообщили в СК Тагилстроевского района.

Медики инфекционной больницы прокомментировать смерть ребенка отказались.

Без комментариев. Ведется внутреннее расследование в Министерстве здравоохранения Свердловской области, -- ответила Марина Холманских, главврач инфекционной больницы.

Накануне редакция TagilCity.ru связалась с представителем Минздрава области. В пресс-службе министерства сообщили, что о данном случае им неизвестно.

Напомним, девочка в сопровождении мамы была экстренно госпитализирована в медучреждение Нижнего Тагила. Однако, со слов источника, больница к приезду ребенка не подготовила реанимацию и девочка скончалась.