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Новости Нижнего Тагила

Уголовное дело возбуждено из-за смерти ребенка по пути в инфекционку Нижнего Тагила

10 мая 2018, 12:20Добавить новость
Нижний Тагил,смерть,Инфекционная больница,Марина Холманских,следственный отдел,уголовное дело,минздрав

Уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки возбуждено в следственном отделе Тагилстроевского района Нижнего Тагила. 24 апреля ребенок скончался по дороге в инфекционную больницу, когда медики спали и не подготовили к приезду скорой помощи реанимацию.  

Уголовное дело по факту смерти ребенка было возбуждено следственным отделом Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Как сообщили в СК, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств. 

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств. Пока идет расследование, -- сообщили в СК Тагилстроевского района.

 

Медики инфекционной больницы прокомментировать смерть ребенка отказались.

 

 Без комментариев. Ведется внутреннее расследование в Министерстве здравоохранения Свердловской области, -- ответила Марина Холманских, главврач инфекционной больницы. 

 

Накануне редакция TagilCity.ru связалась с представителем Минздрава области. В пресс-службе министерства сообщили, что о данном случае им неизвестно.

  

Напомним, девочка в сопровождении мамы была экстренно госпитализирована в медучреждение Нижнего Тагила. Однако, со слов источника, больница к приезду ребенка не подготовила реанимацию и девочка скончалась. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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