Жители дома в Нижнем Тагиле жалуются на частный д/с «Супер почемучки-Стилиан» (ВИДЕО)

Жители дома по адресу Островского,15 в Нижнем Тагиле жалуются на частный детский сад «Супер почемучки-Стилиан». Дошкольное учреждение открылось на цокольном этаже здания. По словам жильцов многоэтажки, ранее в помещении была плесень, а двери ведут прямо на проезжую часть.

В Нижнем Тагиле жильцы дома рассказали о детском саду «Супер почемучки-Стилиан», который открылся по адресу Островского,15. По их мнению, нахождение детей в заведении может быть небезопасным.





Мы знаем, что, в первую очередь, пострадают дети. А родители за свои же деньги ведут детей в подвал, -- рассказала жительница дома.



Помимо этого руководство детсада раздало родителям воспитанников ключи от закрытого двора, и теперь на территории находятся посторонние люди. Также малыши гуляют на площадке, которую жители дома строили за свой счет.





С декабря месяца мы пытались выйти на контакт с руководством садика, но руководство не ответило нам взаимностью. В феврале руководитель нашего ТСЖ написал заявление в прокуратуру, -- говорит жительница дома.



Руководство «Супер почемучки-Стилиан» не считает условия пребывания детей опасными и заверяет, что у них все в порядке. А ключи родителям выданы для того, чтобы они не беспокоили консьержку, отметил Леонид Нургалеев, заместитель руководителя детсада.





Сейчас надзорное ведомство проводит проверку в садике, по результатам будет принято процессуальное решение.





