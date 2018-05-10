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Новости Нижнего Тагила

Жители дома в Нижнем Тагиле жалуются на частный д/с «Супер почемучки-Стилиан» (ВИДЕО)

10 мая 2018, 13:00Добавить новость
безопасность,бизнес,город,Нижний Тагил,детский сад,Супер-почемучки,жалоба

Жители дома по адресу Островского,15 в Нижнем Тагиле жалуются на частный детский сад «Супер почемучки-Стилиан». Дошкольное учреждение открылось на цокольном этаже здания. По словам жильцов многоэтажки, ранее в помещении была плесень, а двери ведут прямо на проезжую часть.

В Нижнем Тагиле жильцы дома рассказали о детском саду «Супер почемучки-Стилиан», который открылся по адресу Островского,15. По их мнению, нахождение детей в заведении может быть небезопасным.

Мы знаем, что, в первую очередь, пострадают дети. А родители за свои же деньги ведут детей в подвал, -- рассказала жительница дома.


Помимо этого руководство детсада раздало родителям воспитанников ключи от закрытого двора, и теперь на территории находятся посторонние люди. Также малыши гуляют на площадке, которую жители дома строили за свой счет.

С декабря месяца мы пытались выйти на контакт с руководством садика, но руководство не ответило нам взаимностью. В феврале руководитель нашего ТСЖ написал заявление в прокуратуру, --  говорит жительница дома.


Руководство «Супер почемучки-Стилиан» не считает условия пребывания детей опасными и заверяет, что у них все в порядке. А ключи родителям выданы для того, чтобы они не беспокоили консьержку, отметил Леонид Нургалеев, заместитель руководителя детсада.

Сейчас надзорное ведомство проводит проверку в садике, по результатам будет принято процессуальное решение.


Видео: «Тагил-ТВ»
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