Жители дома в Нижнем Тагиле жалуются на частный д/с «Супер почемучки-Стилиан» (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле жильцы дома рассказали о детском саду «Супер почемучки-Стилиан», который открылся по адресу Островского,15. По их мнению, нахождение детей в заведении может быть небезопасным.

Мы знаем, что, в первую очередь, пострадают дети. А родители за свои же деньги ведут детей в подвал рассказала жительница дома.

Помимо этого руководство детсада раздало родителям воспитанников ключи от закрытого двора, и теперь на территории находятся посторонние люди. Также малыши гуляют на площадке, которую жители дома строили за свой счет.

С декабря месяца мы пытались выйти на контакт с руководством садика, но руководство не ответило нам взаимностью. В феврале руководитель нашего ТСЖ написал заявление в прокуратуру говорит жительница дома.

Руководство «Супер почемучки-Стилиан» не считает условия пребывания детей опасными и заверяет, что у них все в порядке. А ключи родителям выданы для того, чтобы они не беспокоили консьержку, отметил Леонид Нургалеев, заместитель руководителя детсада.

Сейчас надзорное ведомство проводит проверку в садике, по результатам будет принято процессуальное решение.