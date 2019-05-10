Актер Максим Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Накануне Дня Победы актер Максим Виторган написал в своем Instagram о том, что не следует широко праздновать 9 Мая.
По мнению актера, праздник Великой Победы могут отмечать лишь непосредственные участники событий 1941-1945 годов. Для ныне живущих День Победы – это день памяти и благодарности к участникам ВОВ.
И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего, написал Виторган.
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Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им. Наша обязанность - знать правду о них - самую горькую, самую нелицеприятную.Наша ответственность - не дать повториться. Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины. Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками. Когда-нибудь, когда-нибудь...
Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)
Актер также сравнил нынешние мероприятия в честь победы над фашизмом с детским утренником с «плясками и танчиками». Максим Виторган выразил надежду, что в будущем 9 Мая станет Днем тишины.
Когда-нибудь мы станем взрослыми, и память будет больше, чем желание детского утренника.