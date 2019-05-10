Актер Максим Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

По мнению актера, праздник Великой Победы могут отмечать лишь непосредственные участники событий 1941-1945 годов. Для ныне живущих День Победы – это день памяти и благодарности к участникам ВОВ.

И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего, написал Виторган.

Актер также сравнил нынешние мероприятия в честь победы над фашизмом с детским утренником с «плясками и танчиками». Максим Виторган выразил надежду, что в будущем 9 Мая станет Днем тишины.