СМИ: продюсер Mash задержан при попытке получить записи с Sukhoi Superjet

По неподтвержденным данным, сотрудник Mash под видом представителя Генеральной прокуратуры прибыл к московским авиадиспетчерам и потребовал предоставить ему записи переговоров самолета с землей. Продюсер телеграм-канала предоставил документ якобы от Генпрокуратуры, который впоследствии оказался фальшивым, сообщает источник «Интерфакса».

Авиадиспетчеры вызвали представителей правоохранительных органов, которые и задержали сотрудника Mash. Также источник сообщает, что возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке, изготовлении и сбыте поддельных документов ( часть 3 статьи 327 УК РФ).

Главный редактор телеграм-канала Максим Иксанов подтвердил факт задержания своего сотрудника в рамках уголовного дела. Он уточнил в беседе с «Интерфакс», что задержание произошло во время встречи журналиста с источниками по поводу расследования пожара на Sukhoi Superjet 100. Главный редактор также утверждает, что журналист не предъявлял фальшивых документов, а на следующий день после его задержания сотрудники правоохранительных органов совершили обыск в редакции Mash, изъяли всю технику и допросили сотрудников.