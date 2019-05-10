СМИ: продюсер Mash задержан при попытке получить записи с Sukhoi Superjet
Продюсер телеграм-канала Mash задержан при попытке незаконно получить записи переговоров пилотов с борта Sukhoi Superjet 100, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свой источник.
По неподтвержденным данным, сотрудник Mash под видом представителя Генеральной прокуратуры прибыл к московским авиадиспетчерам и потребовал предоставить ему записи переговоров самолета с землей. Продюсер телеграм-канала предоставил документ якобы от Генпрокуратуры, который впоследствии оказался фальшивым, сообщает источник «Интерфакса».
Авиадиспетчеры вызвали представителей правоохранительных органов, которые и задержали сотрудника Mash. Также источник сообщает, что возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке, изготовлении и сбыте поддельных документов ( часть 3 статьи 327 УК РФ).
Главный редактор телеграм-канала Максим Иксанов подтвердил факт задержания своего сотрудника в рамках уголовного дела. Он уточнил в беседе с «Интерфакс», что задержание произошло во время встречи журналиста с источниками по поводу расследования пожара на Sukhoi Superjet 100. Главный редактор также утверждает, что журналист не предъявлял фальшивых документов, а на следующий день после его задержания сотрудники правоохранительных органов совершили обыск в редакции Mash, изъяли всю технику и допросили сотрудников.
Напомним, 5 мая рейс Москва-Мурманск компании «Аэрофлот» вернулся в «Шереметьево», совершив экстренную посадку, Sukhoi Superjet 100 загорелся. На борту находились 78 человек, 41 из которых погиб.