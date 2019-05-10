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В мэрии Нижнего Тагила ответили Навальному по поводу клетки с «фашистами»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В мэрии Нижнего Тагила ответили Навальному по поводу клетки с «фашистами»

Сегодня, 18:26Общество
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