В мэрии Нижнего Тагила ответили Навальному по поводу клетки с «фашистами»

Новость о постановке на параде в Нижнем Тагиле разлетелась по федеральным СМИ, а оппозиционер Алексей Навальный обвинил в спорном креативе чиновников, которых он посоветовал «сводить к доктору».

На параде в Нижнем Тагиле по городу возили клетку с «пленными немцами». И всё-таки живет в наших чиновниках креативный дух. Гей-парады они вынуждены запрещать, но находят как сублимировать свою страсть к ролевым играм. Думаю, хорошо бы всю администрацию города к доктору сводить. pic.twitter.com/fOBEFsJS7r — Alexey Navalny (@navalny) 9 мая 2019 г.

По словам начальника отдела по работе со СМИ и информационно-аналитической работе администрации Аллы Жернаковой, она, как и многие ее коллеги, впервые увидела номер уже во время парада. Пресс-секретарь мэрии назвала номер «спорным», но отметила, что он во многом выглядит так из-за того, что артистам не удалось донести до зрителей его контекст.

В Нижнем Тагиле 9 мая помимо военного парада много лет проходит праздничная демонстрация трудовых коллективов городских предприятий, это наша традиция. И мы, конечно, чисто технически не можем цензурировать все колонны. Постановку с «фашистом» организовали артисты Нижнетагильского цирка, находящегося в подчинении Росгосцирка, а не администрации города. По задумке авторов, это была отсылка к военной сатире, карикатурам, которые позволяли солдатам хоть на минуту забывать об ужасах войны. Без этого контекста, который прямо не читался, номер мог показаться многим спорным. Но это совершенно точно не было глумлением над самой страшной войной в истории человечества, прокомментировала TagilCity.ru Алла Жернакова.

Отметим, что постановку с пленным «фашистом» на Параде Победы артисты Нижнетагильского цирка ставят второй год. В 2018 году циркачи провели по главному проспекту связанного артиста в нацистской форме. Жители города разделились в соцсетях на тех, кому номер понравился, и тех, кто считает его неуместным.