Детский сад из Нижнего Тагила стал лучшим инклюзивным учреждением в регионе

Конкурс стал этапом VII Всероссийского проекта «Лучшая инклюзивная школа». Всего в нем приняли участие 14 образовательных учреждений.

В детском саду «Маячок» создана ресурсная группа для детей с расстройством аутистического спектра и другими особенностями развития. Для ее воспитанников подбирается индивидуальная траектория развития с использованием новых форм, методов и средств обучения.