Детский сад из Нижнего Тагила стал лучшим инклюзивным учреждением в регионе
Сегодня, 14:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Детский сад «Маячок» из Нижнего Тагила победил в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» на территории Свердловской области в 2020 году, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс стал этапом VII Всероссийского проекта «Лучшая инклюзивная школа». Всего в нем приняли участие 14 образовательных учреждений.
В детском саду «Маячок» создана ресурсная группа для детей с расстройством аутистического спектра и другими особенностями развития. Для ее воспитанников подбирается индивидуальная траектория развития с использованием новых форм, методов и средств обучения.
Следующий этап конкурса пройдет на федеральном уровне.
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