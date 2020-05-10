«Нам бы кто помог». Что сделали депутаты для свердловчан в период пандемии

Молодая Гвардия Единой России в Нижнем Тагиле во главе с Дмитрием Арды оказывает помощь людям, входящим в зону риска в период пандемии. По словам руководителя МГЕР, граждане обращаются на горячую линию штаба, сообщают свой адрес и список необходимых продуктов. Затем волонтёры закупают товары и доставляют их. Как рассказывает Дмитрий, покупка осуществляется на деньги самих граждан. Также он добавил, что иногда волонтёров просят просто набрать воды.

29 апреля волонтёры МГЕР раздали пять тысяч многоразовых медицинских масок, предоставленных Свердловским региональным отделением Молодой Гвардии. По словам Дмитрия Арды, на человека выдали по одной-три маски.

Люди реагировали положительно, всем ведь сейчас нужны средства защиты, а тут маски многоразовые, ещё и бесплатно. У нас организовалась большая команда: КЦСОН Ленинского района, Единая Россия, Молодая Гвардия. Мы, как всегда, рады приносить пользу людям любыми возможными путями. Я благодарен своей команде, за то, что, несмотря на риск, мы вместе трудимся над общим делом, сказал Дмитрий Арды.

Все мероприятия волонтёры проводят, используя средства защиты, — маски, перчатки и антисептики.

Кроме того, Молодая Гвардия помогала развести 100 бесплатных наборов для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Данную поддержку, по словам Дмитрия Арды, организовал депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин. На личной странице во «ВКонтакте» политик поделился записью Артура Хачатряна, который рассказал, как волонтеры ездили по Нижнему Тагилу — по адресам одиноких пенсионеров, многодетных семей, людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Доставляли тагильчанам продуктовые наборы, приобретенные Алексеем Балыбердиным, нашим депутатом Госдумы. Хороший пример всем политикам и бизнесменам, думаю, многие откликнутся и также помогут землякам, сообщается в посте.

Помощь Молодой Гвардии Единой России оказывала и депутат Городской думы Мария Лисина. Как волонтёр, она покупала продукты и приносила людям домой. Девушка пояснила, что приобретение необходимого было на средства самих обратившихся.

Прошлись по нескольким адресам, от которых поступали заявки в соцзащиту, сообщила Мария Лисина.

Депутат Городской думы от Единой России и директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов отметил, что из-за пандемии предприятие испытывает трудности, поэтому оказывать помощь просто не может.

Мне на зарплату бы денег найти. Очень тяжелая ситуация на предприятии. Упал пассажиропоток — это наша основная доходная часть. Люди стали ездить меньше, мы вообще тут провалились капитально. Нам бы кто помог, рассказал Игорь Темнов.

С ним солидарна коллега по Гордуме и директор школы № 32 Галина Масликова. По её словам, «пока хватает других забот в школе».

Депутат Гордумы от партии КПРФ Александр Петров сообщил TagilCity.ru, что поддержку населению не оказывает, по крайней мере, пока.

В партии сейчас недостаточно средств, а тот миллион, который был выделен мне, как депутатский, я уже расписал по соцобъектам — школам, детским садам.рассказал Александр Петров.

Руководитель отделения КПРФ в Нижнем Тагиле Михаил Бояркин в свободное от работы время оказывает поддержу людям вместе с товарищами по партии, а ещё три коммуниста — «Красному Кресту».

На своих машинах вместе с волонтёрами доставляем продукты питания и выполняем поручения по вызову пенсионеров — съездить в аптеку за лекарствами или оплатить коммунальные услуги. Каждый коммунист отработал пока по два дня. Коммунисты работают на благотворительной основе,поделился Михаил Бояркин.

Координатор Нижнетагильского местного отделения ЛДПР Екатерина Носова рассказала, что на прошлой неделе сторонники развозили продукты семьям, которые в данное время не работают.

По словам депутата Гордумы Нижнего Тагила Леонида Мартюшева, в отделениях «Справедливой России» доставляют продукты и лекарства тем, кто находится в самоизоляции.

Депутат Государственной думы, представляющий партию «Справедливая Россия», Дмитрий Ионин на личной странице во «ВКонтакте» 30 апреля разместил видео, на котором политик раздаёт наборы масок жителям Екатеринбурга. Дмитрий заявил, что «без системного подхода масочный режим является запретом для многих на посещение магазинов и аптек».

И усилиями отдельных общественников и депутатов это не исправить. Кто вводил «масочный режим» — и должен сначала эти маски людям раздать, а потом уже требовать их носить! написал Дмитрий Ионин.

Также редакция TagilCity.ru пыталась связаться с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Вегнером. От народного избранника на связь с редакцией вышел молодой человек, представившийся его помощником — Антон Мятович, которому было предложено рассказать об участии депутата в жизни граждан в период пандемии. На момент публикации материала ответ получен не был.

В трудной жизненной ситуации сейчас оказались многие жители Нижнего Тагила — бизнесмены, которые оплачивают нахождение сотрудников дома, самозанятые, у которых в данный период нет клиентов (парикмахеры, мастера маникюра, фотографы), а также те, кто просто не может выйти на работу, например, продавцы магазинов одежды. Коммерсанты нацелены на взаимопомощь и поддержку, бизнесмены покупают аппараты ИВЛ и маски для медучреждений, кто-то печет лепешки и передает их волонтерам для нуждающихся тагильчан.

Надежда Глоба работает инструктором в детском бассейне и является матерью детей старше трёх лет. Тем не менее, как говорит тагильчанка, никакой поддержки она не получила, хотя готова принять ее.

Ни под какие кредитные послабления руководство не попало, обещанных субсидий на зарплату дождаться не можем — никакой поддержки от государства. Ни руководителям, ни работникам, уже второй месяц. И, как многодетная семья, имеющая детей старше трех лет, но без статуса малообеспеченных, мы не получили никакой материальной помощи, рассказывает Надежда.