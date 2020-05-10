Подрядчики свердловской скорой могут не получить выплаты за работу с больными COVID
Работники частных экипажей скорой помощи из Екатеринбурга опасаются, что не получат надбавки за работу с больными коронавирусом, которые анонсировал президент Владимир Путин, сообщает портал 66.ру.
Часть бригад скорой помощи в столице региона числится не за медицинскими учреждениями, а трудоустроена в частных компаниях, которые обслуживают их на условиях аутсорсинга. В связи с этим дополнительные выплаты, которые получают все медицинские работники, для сотрудников-аутсорсеров могут быть недоступны. Такие опасения высказал в беседе с прессой сотрудник фирмы «Феникс-Логистика», которая оказывает транспортные услуги скорой по госконтракту.
Руководитель компании «Феникс-Логистика» Евгений Фридман рассказал журналистам, что готов делать выплаты персоналу из резервных средств предприятия, однако пока подобных выездов к больным COVID-19 бригады фирмы не осуществляли.
В Горздраве Екатеринбурга поясняют, что выплаты сотрудникам государственных медицинских организаций осуществляются согласно распоряжению президента, а повлиять на взаимоотношения руководства и сотрудников фирм-подрядчиков ведомство не может. В ситуации планируют разобраться депутаты Госдумы от региона, также представители фирмы обратились в прокуратуру.