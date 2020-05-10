Подрядчики свердловской скорой могут не получить выплаты за работу с больными COVID

Часть бригад скорой помощи в столице региона числится не за медицинскими учреждениями, а трудоустроена в частных компаниях, которые обслуживают их на условиях аутсорсинга. В связи с этим дополнительные выплаты, которые получают все медицинские работники, для сотрудников-аутсорсеров могут быть недоступны. Такие опасения высказал в беседе с прессой сотрудник фирмы «Феникс-Логистика», которая оказывает транспортные услуги скорой по госконтракту.