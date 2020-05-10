Полная изоляция, день сороковой. Что происходит в Нижнем Тагиле

За последние сутки в Нижнем Тагиле увеличилось количество заболевших. Так, было выявлено три новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности заболели 31 человек.

Волонтеры Медицинского колледжа активно оказывают поддержку пенсионерам и одиноким гражданам. Их отчеты о том, кому они уже помогли, размещаются на странице фонда «Доброе Сердце» в Instagram.

Вчера депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин рассказал на своей странице во «Вконтакте» о поздравлении ветеранов с 9 Мая. Он совершил звонки ветеранам и труженикам тыла и поздравил их с праздниками.

Также на его странице появилось поздравление с 9 Мая.

Поздравление с 9 мая Видео Видео: со страницы Алексея Балыбердина "ВКонтакте"

Оказывают ли помощь населению в период пандемии свердловские депутаты?

«Нам бы кто помог». Что сделали депутаты для свердловчан в период пандемии

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле по данным на 18.00 составляет 2,7 балла. Это значит, что люди выходят на улицы. Отчет предоставляется Яндексом исключительно для ознакомления. Информация не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составило 1844 человека.