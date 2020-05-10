Полная изоляция, день сороковой. Что происходит в Нижнем Тагиле
Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле по-прежнему растет. Теплая погода соблазняет тагильчан покинуть квартиры. Помощь тем, кому рекомендовано соблюдать строгую самоизоляцию, продолжают оказывать волонтеры. Что еще интересного произошло в городе за день, расскажет TagilCity.ru.
За последние сутки в Нижнем Тагиле увеличилось количество заболевших. Так, было выявлено три новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности заболели 31 человек.
Волонтеры Медицинского колледжа активно оказывают поддержку пенсионерам и одиноким гражданам. Их отчеты о том, кому они уже помогли, размещаются на странице фонда «Доброе Сердце» в Instagram.
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09.05.2020 общественники в составе председателя Нижнетагильского отделения "Российского Красного Креста" Валентины Шишкиной , волонтеров-медиков, председателя Регионального общественного объединения Свердловской области "Чистый Урал" Дмитрия Есина , член общественной палаты г.Нижний Тагил Екатерины Смирновой , председателя СРОО "Город без границ-НТ" Константина Баштового , фотографа Сергея Скоробогатова , представителя Международной компании "Орифлэйм" Оксаны Сытник-Анциферовой поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им открытки, продуктовые и парфюмерные наборы, собранные в рамках благотворительной акции "Никто не забыт, ничто не забыто". С 10 до 14 часов мы посетили пятерых ветеранов, проживающих в Дзержинском районе г. Нижний Тагил. К сожалению, в связи с введенным на территории Свердловской области режима самоизоляции, нам не удалось уделить больше времени и внимания всем ветеранам, которые были очень рады тому, что не забыт их неоценимый вклад в Великую Победу, что о них помнят, любят и чтят их заслуги перед Отечеством. ©️Д. Есин #Ветераны #КрасныйКрест#ЧистыйУрал #ГородбезграницНТ #ВолонтерыМедикиНижнийТагил #9Мая #ДеньПобеды #МыВместе #волонтерымедики #семьявм
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
Вчера депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин рассказал на своей странице во «Вконтакте» о поздравлении ветеранов с 9 Мая. Он совершил звонки ветеранам и труженикам тыла и поздравил их с праздниками.
Также на его странице появилось поздравление с 9 Мая.
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Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле по данным на 18.00 составляет 2,7 балла. Это значит, что люди выходят на улицы. Отчет предоставляется Яндексом исключительно для ознакомления. Информация не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.
За последние сутки в Свердловской области было выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составило 1844 человека.