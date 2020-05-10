В Екатеринбурге из-за пациентки с коронавирусом роддом ГКБ № 40 закрыли на карантин

По этой причине всех рожениц направили в другие родильные дома.

В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции в Свердловской области подтвердили, что роддом закрыт. По словам представителей штаба, было вынесено предписание Роспотребнадзора, так как у одной из пациенток, прибывших туда накануне, был подтвержден COVID-19. В отделении были незамедлительно приняты защитные меры — установлены контактные лица, проведена изоляция и дезинфекция. Пациенток перенаправляют в городской и областной перинатальные центры.

Кроме того, изданию в горздраве сообщили, что 10 мая открылись два отделения, закрытых ранее на дезинфекцию — хирургия и урология. Они готовы принимать неотложных больных.