В Екатеринбурге из-за пациентки с коронавирусом роддом ГКБ № 40 закрыли на карантин
В Екатеринбурге роддом № 40 был закрыт на карантин, так как у одной из его пациенток выявлен коронавирус, сообщает E1.
По этой причине всех рожениц направили в другие родильные дома.
В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции в Свердловской области подтвердили, что роддом закрыт. По словам представителей штаба, было вынесено предписание Роспотребнадзора, так как у одной из пациенток, прибывших туда накануне, был подтвержден COVID-19. В отделении были незамедлительно приняты защитные меры — установлены контактные лица, проведена изоляция и дезинфекция. Пациенток перенаправляют в городской и областной перинатальные центры.
Кроме того, изданию в горздраве сообщили, что 10 мая открылись два отделения, закрытых ранее на дезинфекцию — хирургия и урология. Они готовы принимать неотложных больных.
Напомним, ранее вспышка инфекции произошла в ЦГКБ № 40 Екатеринбурга, а также городской больнице Ревды. Также ранее стало известно, что больница РЖД была закрыта на обработку из-за пациентки, у которой подтвердили коронавирус.