В Екатеринбурге на 880 человек составлены протоколы за нарушение самоизоляции 9 мая

Наказывать рублем всех? Боюсь, мы с вами тут же получим не менее эмоциональные комментарии о бездушном режиме, который посягает на гражданские свободы. Все, вроде бы, люди взрослые, но, к глубокому сожалению, не все у нас могут себя вести соответствующим образом. Гуляют, пускают на улицу детей, свадьбы шумные проводят — вот сегодня в сводке по заболеваниям у нас сразу полтора десятка человек из Камышловского района, которые съездили на церемонию бракосочетания и привезли с собой вирус,рассказал губернатор.