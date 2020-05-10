В Екатеринбурге на 880 человек составлены протоколы за нарушение самоизоляции 9 мая
Режим самоизоляции 9 мая в столице Свердловской области нарушили 880 человек. На них сотрудниками полиции были составлены протоколы, сообщил в своем аккаунте в Instagram Евгений Куйвашев.
Только в Екатеринбурге в День Победы были зафиксированы почти 900 случаев нарушения действующего режима самоизоляции. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осудил свердловчан, которые устраивают массовые гуляния в условиях пандемии.
Наказывать рублем всех? Боюсь, мы с вами тут же получим не менее эмоциональные комментарии о бездушном режиме, который посягает на гражданские свободы. Все, вроде бы, люди взрослые, но, к глубокому сожалению, не все у нас могут себя вести соответствующим образом. Гуляют, пускают на улицу детей, свадьбы шумные проводят — вот сегодня в сводке по заболеваниям у нас сразу полтора десятка человек из Камышловского района, которые съездили на церемонию бракосочетания и привезли с собой вирус,рассказал губернатор.
В Свердловской области, как и во всей стране, празднование юбилейного 75-го Дня Победы в Великой Отечественной войне проходило с учетом условий самоизоляции: не было массовых парадов, а многие проводимые мероприятия транслировались в режиме онлайн, чтобы граждане могли увидеть их в безопасности, не выходя из дома. В Екатеринбурге было засекречено место проведения праздничного салюта.
На 10 мая в Свердловской области зафиксировано 1844 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 31 случай — в Нижнем Тагиле. В регионе умерло 3 человека, 350 заболевших уже излечились.