В Екатеринбурге праздничный салют к Дню Победы прошел из «засекреченного» места
Сегодня, 11:02ОбществоФото: РИА «Новый День»
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В Екатеринбурге празднование 75-летия Победы завершилось салютом из 500 фейерверков, пишет «Областная газета». При этом место его проведения до последнего держалось в секрете.
Салют над городом начался в 22.30. Место запуска до последнего держалось в секрете, чтобы не вызвать массовых собраний в условиях самоизоляции. Жители Екатеринбурга по привычке начали стягиваться к центру города, однако местом проведения фейерверка стала площадка в центральном парке имени Маяковского.
Военнослужащие ЦВО произвели 30 залпов холостых выстрелов с интервалом в 30 секунд из орудий ЗИС-3. Залпы задавали темп 500 фейерверкам типа «Вега», «Ассоль», «Фиалка».
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