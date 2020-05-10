В Екатеринбурге праздничный салют к Дню Победы прошел из «засекреченного» места

Салют над городом начался в 22.30. Место запуска до последнего держалось в секрете, чтобы не вызвать массовых собраний в условиях самоизоляции. Жители Екатеринбурга по привычке начали стягиваться к центру города, однако местом проведения фейерверка стала площадка в центральном парке имени Маяковского.