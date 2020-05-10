В Нижнем Тагиле с 12 мая начнется опрессовка теплосетей

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С 12 мая в Нижнем Тагиле начнутся первые гидроиспытания теплосетей после отключения отопления. Графики проведения работ опубликовали теплоснабжающие компании.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Дзержинском районе «Горэнерго-НТ» проведет опрессовки 12, 14, 15 и 18 мая, работы завершаться до конца месяца. Работы по устранению утечек начнут в июне.
МУП НТТС начнет гидроиспытания с 14 мая. Часть опрессовочных работ пройдет в мае, часть — в июне, и еще несколько в начале июля, например, в поселке Сокол. 20 мая работы проведут на улицах Ермака, Фрунзе, и Космонавтов, 21 мая — в центре города.
МУП «Тагилэнерго» опрессовки начнет 13 мая с домов на улицах Газетной и Вязовской, а закончит 25 мая на улицах Красногвардейской и Строителей.
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