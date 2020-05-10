В России на первом этапе снятия ограничений по COVID-19 откроют магазины одежды

В число таких объектов входят магазины одежды и обуви, площадь которых не превышает 400 квадратных метров и где можно будет без сложностей соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, откроются и другие объекты торговли и услуг — салоны красоты, ателье, услуги быта и другие.