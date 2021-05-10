ДТП с Lexus и смог от пожаров. Итоги дня в Свердловской области

Свердловчане пожаловались на запах гари и смога 9 мая вечером и 10 мая утром. Запах едкого смога отметили жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила. При этом в регионе действует метеорологическое предупреждение по лесным пожарам. По данным УГМС, 10 мая местами на юге Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность четвертого и пятого класса горимости по региональной шкале. В МЧС отмечали, что пожары не могли стать причиной смога, однако позже департамент информационной политики региона губернатора сообщил, что смог пришел в Екатеринбург от лесных пожаров в Курганской области. В Нижнем Тагиле причиной смога СМИ назвали пожар под Камышловым. УГМС так и не объявили о выбросах вредных веществ в воздух.