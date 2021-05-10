В онлайн-шествии Бессмертного полка примут участие 5 миллионов человек

В онлайн-шествии Бессмертного полка примут участие 5 миллионов человек
В онлайн-шествии Бессмертного полка примут участие 5 миллионов человек
Сегодня, 17:30Общество
В этом году в онлайн-шествии Бессмертного полка примут участие почти 5 миллионов человек. Отмечается, что 2,5 миллиона участников зарегистрировались в 2021 году. 

Заявки на мероприятие начали принимать заранее. Все, кто успел заполнить анкеты и получить одобрение модераторов до 10:00 7 мая, могли увидеть своих героев в праздничной трансляции 9 мая. Заявки, поданные после указанного времени, попадут в шествие чуть позже, сообщает gorod55.ru. Посмотреть трансляцию можно как на сайте проекта, так и в нескольких онлайн-кинотеатрах, например Okko, IVI.RU, MORE.TV, до конца этого месяца. Помимо этого, посмотреть на Бессмертный полк можно в VK и «Одноклассниках» через специальные мини-приложения.

Участниками мероприятия в этом году стали как жители России, так и иностранные граждане. Организаторы напомнили, что посмотреть шествие в Бессмертным полку онлайн можно из любой части мира.

Особую возможность понаблюдать за шествием получили москвичи. В столице трансляция велась во многих общественных местах и даже на улицах. Лица героев появились на экранах в метро, торговых центрах, на фасадах зданий и даже на Останкинской телебашне.

По словам организаторов, IT-специалистам и модераторам в этом году пришлось отразить девять DDoS и веб-атак, а также столкнуться с провокаторами, в частности были предприняты попытки разместить анкеты с лицами нацистов.

Чтобы не допустить взлома, специалисты были вынуждены ограничить функционал сайта. По словам организаторов, в скором времени работа платформы будет восстановлена. Они принесли извинения всем, кто столкнулся с неудобствами.

Отмечается, что люди, пытавшиеся разместить портреты военных преступников, понесут наказание — все данные о них были переданы в Следственный комитет.

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