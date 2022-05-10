Четыре российских губернатора за день объявили о своем уходе

Четыре российских губернатора за день объявили о своем уходе
Четыре российских губернатора за день объявили о своем уходе
Сегодня, 18:09ОбществоФото: pixabay.com
Главы Рязанской, Томской, Кировской и Саратовской областей заявили о своем уходе с постов.

Сразу четыре губернатора российских регионов объявили о своей отставке сегодня, 10 мая.

Глава Рязанской области Николай Любимов сообщил во «ВКонтакте», что не станет баллотироваться на новый срок. Также он сообщил, что надеется, что в это тяжелое время он сможет быть полезным РФ на новой должности.

Также полномочия сложил глава Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Глава Саратовской области Валерий Радаев также заявил о своем уходе. Он занимал данный пост 10 лет. Мужчина сказал, что хочет сосредоточиться на другом направлении деятельности.

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