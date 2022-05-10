Четыре российских губернатора за день объявили о своем уходе

Сразу четыре губернатора российских регионов объявили о своей отставке сегодня, 10 мая.
Глава Рязанской области Николай Любимов сообщил во «ВКонтакте», что не станет баллотироваться на новый срок. Также он сообщил, что надеется, что в это тяжелое время он сможет быть полезным РФ на новой должности.
Также полномочия сложил глава Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Кировской области Игорь Васильев.
Глава Саратовской области Валерий Радаев также заявил о своем уходе. Он занимал данный пост 10 лет. Мужчина сказал, что хочет сосредоточиться на другом направлении деятельности.