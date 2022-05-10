Красочные штаны на 9 мая стали причиной недовольства мэром жителями Краснотурьинска

С гневным словами в адрес местного градоначальника обратились жители Краснотурьинска. По их словам, мэру придется платить им за новую одежду. Накануне 9 мая в городе были покрашены в синий цвет лавочки в местах массового скопления народа. Из-за отсутствия соответствующих табличек, местные жители не знали, что использовать лавки по назначению не рекомендуется, пишет Ура.ру.