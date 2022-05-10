Красочные штаны на 9 мая стали причиной недовольства мэром жителями Краснотурьинска

С гневным словами в адрес местного градоначальника обратились жители Краснотурьинска. По их словам, мэру придется платить им за новую одежду. Накануне 9 мая в городе были покрашены в синий цвет лавочки в местах массового скопления народа. Из-за отсутствия соответствующих табличек, местные жители не знали, что использовать лавки по назначению не рекомендуется, пишет Ура.ру.
Местные жители вступили в дебаты в соцсетях — кто-то защищает мэра, другие наоборот, винят его в произошедшем. В частности, мужчина прикрепил фото с синим пятном на джинсах и разразился гневной тирадой в комментариях к произошедшему. Позднее оказалось, что пострадавший не один.
Еще несколько горожан отправили свои фотографии с полосатыми синими джинсами, куртками, платьями и штанами. Местные жители говорят, что ни на одной из лавочек не было предупреждения о свежей краске.