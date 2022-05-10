«Надо отстоять очередь»: поезд Победы приехал в Нижний Тагил

«Надо отстоять очередь»: поезд Победы приехал в Нижний Тагил
«Надо отстоять очередь»: поезд Победы приехал в Нижний Тагил
Сегодня, 12:50ОбществоФото: TagilCity.ru
Экскурсию, концерт и военное время привез тагильчанам поезд Победы. На перроне Нижнетагильского железнодорожного вокзала увеличенный состав встречали сотни горожан.

Чтобы попасть в каждый вагон, тагильчанам приходилось стоять в очереди. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали местные жители.

Во-первых состав был огромный, в три раза больше, чем в прошлые годы. Во-вторых, везде огромные очереди. Чтобы в каждый вагон попасть, надо отстоять очередь, поделилась с редакцией тагильчанка.

Фото:tagilcity.ru

Внутри поезда посетителям по традиции рассказывали о том, как был устроен быт в военное время и какой образ жизни вели люди в то время.

В некоторых вагонах гиды рассказывали, как, например, хлеб пекли. А сбоку — возле вокзала — был концерт, поделилась собеседница редакции.

Фото:tagilcity.ru

В этом году поезд Победы ограничился экскурсией и выступлением артистов без театрализованного представления.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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