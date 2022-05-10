Нижний Тагил отпраздновал 9 мая, а Свердловскую область накрыл смог от лесных пожаров

Мэр Нижнего Тагила поздравил тагильчан с 9 мая — в своей речи градоначальник упомянул и необходимость борьбы с фашизмом, и генетическую память горожан. Глава муниципалитета призвал тагильн беречь память о цене победы и непростых временах в годы Великой Отечественной войны. После этого Владислав Пинаев и его супруга приняли участие в шествии «Бессмертного полка».
10 мая в Нижний Тагил приехал поезд Победы. Горожане с детьми выстраивались с очереди, чтобы воочию ощутить дух военного времени, узнать больше о быте и жизни своих предков. Прибывающий на железнодорожный вокзал состав тагильчане встречали радостными криками.
Все чаще в новостной ленте мелькают сообщения о травмировании то одного, то другого подростков на детских площадках. Дети ломают руки, ноги, некоторые получают травмы позвоночника и головы. О том, в чем причина роста детского травматизма в Нижнем Тагиле и какие площадки какому возрасту соответствуют, разбиралась редакция TagilCity.ru.
С 11 мая в домах тагильчан начнут отключать отопление. Об этом управляющие компании предупреждают жильцов домов. Например, на Вагонке дзержинцев просят проверить, включены ли стояки в квартирах. В противном случае недобросовестных жильцов могут наказать.
А вот плотина Иван-озера продолжает разрушаться, вследствие чего водоем мелеет. Только за год уровень воды снизился почти на пять метров. Тревогу бьют как садоводы, так и экологи. Если так пойдет дальше, то местные дачники (а некоторые круглогодично проживают в СНТ) могут остаться практически без воды, а жители Вагонки — без любимого места отдыха. Поэтому в соцсетях создали группу по спасению водохранилища, а от властей требуют 20,5 млн рублей.
Прокуратура все-таки выявила нарушения у ТЦ «Лента» в мутной истории с батарейками. Оказывается, отработанные элементы находятся в легкодоступном месте, откуда подростки и смогли их похитить. А работники торгового центра не сразу заметили пропажу.
Малолетние вандалы, как говорят местные жители, портят новые электронные табло в Нижнем Тагиле. Злоумышленники оставили следы своих ботинок, кроссовок и другой обуви прямо на лицевой стороне устройств. Инцидент произошел на Гальянке.
Свердловская область погрузилась в серую дымку из-за лесных пожаров. По дороге в поселок Шаль горит сухая трава. Дым стоит на Серовском и Тюменском трактах, а также по пути в Косулино. Несколько десятков пожаров зафиксировано только за последние сутки в Нижнем Тагиле и ГГО.
В ночь на 12 мая в Свердловской области местами похолодает до нуля градусов. Такой неутешительный прогноз дают синоптики. Правда, уже днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, но не исключаются возможные осадки.