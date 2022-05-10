Нижний Тагил отпраздновал 9 мая, а Свердловскую область накрыл смог от лесных пожаров

Глава Нижнего Тагила напомнил тагильчанам об их корнях, в домах жителей города начнут отключать отопление, а вандалы ломают электронные табло на остановках — рассказываем, чем жили Нижний Тагил и Свердловская область в эти четыре праздничных дня с 7 по 10 мая.

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