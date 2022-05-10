Санитарные врачи советуют свердловчанам меньше гулять и не открывать окна из-за смога

Санитарные врачи советуют свердловчанам меньше гулять и не открывать окна из-за смога
Санитарные врачи советуют свердловчанам меньше гулять и не открывать окна из-за смога
Сегодня, 20:34ОбществоФото: TagilCity.ru
Жителям Свердловской области санврачи советуют больше времени проводить дома, не носить линзы, а также ряд других рекомендаций, пока в регионе наблюдается данное природное явление.

Роспотребнадзор рекомендует жителям Свердловской области придерживаться рекомендаций врачей в период смога, который сейчас наблюдается на территории региона.

Сегодня, 10 мая, из-за сильного запаха гари, который появился из-за многочисленных пожаров, в Екатеринбурге было организовано проведение лабораторных исследований воздуха в Академическом районе.

Санитарные врачи дали советы о том, как себя следует вести в период такого природного явления. Следует меньше времени проводить на улице, не открывать окна, чаще убираться дома, отказаться от контактных линз и чаще промывать глаза, пить больше жидкости, не курить, а при выходе на улицы пользоваться масками.

Если у человека наблюдаются признаки одышки, кашля, бессонницы, следует обращаться к специалисту.

Напомним, что жители Нижнего Тагила пожаловались на плохое самочувствие из-за сильного смога. По словам тагильчан, небо в некоторых районах города обрело зеленый оттенок.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
смогпожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы