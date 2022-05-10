Санитарные врачи советуют свердловчанам меньше гулять и не открывать окна из-за смога

Жителям Свердловской области санврачи советуют больше времени проводить дома, не носить линзы, а также ряд других рекомендаций, пока в регионе наблюдается данное природное явление.

Роспотребнадзор рекомендует жителям Свердловской области придерживаться рекомендаций врачей в период смога, который сейчас наблюдается на территории региона. Сегодня, 10 мая, из-за сильного запаха гари, который появился из-за многочисленных пожаров, в Екатеринбурге было организовано проведение лабораторных исследований воздуха в Академическом районе. Санитарные врачи дали советы о том, как себя следует вести в период такого природного явления. Следует меньше времени проводить на улице, не открывать окна, чаще убираться дома, отказаться от контактных линз и чаще промывать глаза, пить больше жидкости, не курить, а при выходе на улицы пользоваться масками. Если у человека наблюдаются признаки одышки, кашля, бессонницы, следует обращаться к специалисту. Напомним, что жители Нижнего Тагила пожаловались на плохое самочувствие из-за сильного смога. По словам тагильчан, небо в некоторых районах города обрело зеленый оттенок. Нижний Тагил и пригород окутал смог и запах гари

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