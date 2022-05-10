Западным политикам напомнили о подвиге русских солдат в поздравлении с Днём Победы

В аккаунтах социальных сетей представителей западного истеблишмента появились поздравления с 9 Мая, напоминающие о значении этого праздника для людей всего мира.

Поздравления на своих родных языках получили Елизавета II, Жозеп Боррель, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и другие политики. Также их разослали людям, обладающим влиянием, но не вовлеченным в политику напрямую. Среди них Илон Маск, Марк Цукерберг и Шон Пенн, сообщает newsnn.ru. Россияне, в основном живущие в Крыму, Белгородской, Ростовской и Курской областях, напомнили лидерам западного мира о том, что произошло 77 лет назад. Также они написали, что именно Россия понесла в той войне самые страшные потери и внесла самый большой вклад в победу над нацизмом. Фото: социальные сети В открытке говорится, что День Победы — праздник всего человечества, поскольку нацизм — это угроза мирового масштаба. В одном из патриотических сообществ опубликованы скриншоты с размещенными открытками.

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