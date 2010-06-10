500 юных жителей Свердловской области завтра торжественно получат первые паспорта
10 июня 2010, 16:17ОбществоArtem
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В рамках празднования Дня России в 18 территориях Свердловской области пройдет церемония торжественного вручения паспортов.
Свой первый главный документ получат около 500-от 14-летних юношей и девушек. Как рассказали нам в управлении по делам молодежи, в Нижнем Тагиле 25 подростков получат паспорта впервые. Акция зародилась еще 8 лет назад. Тогда Российский Союз Молодежи впервые провел общероссийскую акцию «Мы — граждане России!», посвященную Дню Конституции. С тех пор акция переросла в постоянно действующую программу, включающую в себя проведение тематических занятий, викторин и конкурсов, посвященных политическому устройству России, ее истории и символам.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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