500 юных жителей Свердловской области завтра торжественно получат первые паспорта

Свой первый главный документ получат около 500-от 14-летних юношей и девушек. Как рассказали нам в управлении по делам молодежи, в Нижнем Тагиле 25 подростков получат паспорта впервые. Акция зародилась еще 8 лет назад. Тогда Российский Союз Молодежи впервые провел общероссийскую акцию «Мы — граждане России!», посвященную Дню Конституции. С тех пор акция переросла в постоянно действующую программу, включающую в себя проведение тематических занятий, викторин и конкурсов, посвященных политическому устройству России, ее истории и символам.