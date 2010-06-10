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500 юных жителей Свердловской области завтра торжественно получат первые паспорта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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500 юных жителей Свердловской области завтра торжественно получат первые паспорта

10 июня 2010, 16:17ОбществоArtem
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