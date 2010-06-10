Более 1100 жителей г. Нижний Тагил получают компенсацию по уходу за нетрудоспособными гражданами

За два года оно увеличилось почти в четыре раза. Как рассказали нам в управлении пенсионного фонда по Нижнему Тагилу и пригородному району, данная компенсация предоставляется пенсионерам вместе с пенсией. А затем он сам выдает деньги своему помощнику. Заявления для оформления компенсации должны написать как пенсионер, так и ухаживающий человек. Дополнительную информацию можно получить в Управлении Пенсионного фонда по адресу: улица Красноармейская, 7а.