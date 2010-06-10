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Более 1100 жителей г. Нижний Тагил получают компенсацию по уходу за нетрудоспособными гражданами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 1100 жителей г. Нижний Тагил получают компенсацию по уходу за нетрудоспособными гражданами

10 июня 2010, 16:40ОбществоArtem
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