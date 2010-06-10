Через две недели станут известны результаты проверки прокуратурой ситуации на «Тагил-ТВ»

Накануне коллектив телекомпании написал заявление в прокуратуру. Причина – долги по заработной плате. В заявлении отмечено, что несколько человек не получили зарплату за март, а также не выдана заработная плата всем сотрудникам за апрель. Впрочем, директор МАУ «Тагил-ТВ» Надежда Мартиросова отмечает, что мартовскую зарплату получили все. А за апрель выданы авансы. Как рассказал нам прокурор Ленинского района Сергей Гармаш, в этом еще предстоит разобраться прокуратуре.