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Для работы с новым оборудованием работники малярно-покрасочного цеха УВЗ прошли переобучение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Для работы с новым оборудованием работники малярно-покрасочного цеха УВЗ прошли переобучение

10 июня 2010, 17:08Обществоpopstas
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