Для работы с новым оборудованием работники малярно-покрасочного цеха УВЗ прошли переобучение
10 июня 2010, 17:08Обществоpopstas
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Накануне на Уралвагонзаводе завершилась модернизация малярно-покрасочного цеха.
Покраска вагонов от этого быстрее не станет, но будет гораздо технологичнее, рассказывает старший мастер цеха Елена Митина. «Благодаря новому оборудованию улучшились условия труда маляров, в цехе стало приятно работать, и люди приходят сюда с удовольствием,» - отметила Елена Митина.
По её словам, после модернизации цеха сокращать рабочих не пришлось. Чтобы работать с современным оборудованием, маляры прошли переобучение. Отметим, что на линии трудится 41 маляр.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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