«Евраз» приобрел для ВГОКа компьютеризированный комплекс для определения содержания железа

Стоимость оборудования составляет 1,3 млн. рублей.По словам главного инженера ВГОКа Николая Рябова, запуск комплекса в работу позволит горнякам контролировать содержание магнитного железа в рудной массе и производимом железорудном концентрате.

В настоящее время ВГОК отгружает концентрат в адрес Челябинского металлургического завода, содержание магнитного железа в концентрате доведено до уровня 62,8%, сообщает пресс-слубжа.