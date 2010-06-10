«Евраз» приобрел для ВГОКа компьютеризированный комплекс для определения содержания железа
10 июня 2010, 14:31ОбществоArtem
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Евраз» приобрел для ВГОКа современный компьютеризированный комплекс для определения содержания магнитного железа в сырье и выполнения проб руды на обогатимость, сообщает пресс-служба уральских предприятий «Евраза».
Стоимость оборудования составляет 1,3 млн. рублей.По словам главного инженера ВГОКа Николая Рябова, запуск комплекса в работу позволит горнякам контролировать содержание магнитного железа в рудной массе и производимом железорудном концентрате.
В настоящее время ВГОК отгружает концентрат в адрес Челябинского металлургического завода, содержание магнитного железа в концентрате доведено до уровня 62,8%, сообщает пресс-слубжа.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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