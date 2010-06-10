Лучшие учителя и воспитатели получат губернаторские премии

Как сообщили ИТАР-ТАСС в департаменте информации главы региона, присуждаться премии будут на конкурсной основе по двум номинациям – «Учитель года» и «Воспитатель года». «2010 год объявлен в России Годом учителя. Чтобы поддержать педагогов и поднять престиж этой профессии, в области учреждены 12 премий по 150 тысяч рублей каждая и 24 премии – по 100 тысяч», - сообщили в департаменте. Имена лучших педагогов - обладателей губернаторской премии будут названы в канун Дня учителя, который отмечается 5 октября.