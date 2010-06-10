Лучшие учителя и воспитатели получат губернаторские премии
10 июня 2010, 17:15ОбществоArtem
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В Свердловской области учреждена губернаторская премия для педагогов. Указ об этом подписал сегодня губернатор Александр Мишарин.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в департаменте информации главы региона, присуждаться премии будут на конкурсной основе по двум номинациям – «Учитель года» и «Воспитатель года». «2010 год объявлен в России Годом учителя. Чтобы поддержать педагогов и поднять престиж этой профессии, в области учреждены 12 премий по 150 тысяч рублей каждая и 24 премии – по 100 тысяч», - сообщили в департаменте. Имена лучших педагогов - обладателей губернаторской премии будут названы в канун Дня учителя, который отмечается 5 октября.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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