Полнота не мешает жить
10 июня 2010, 16:00ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Это собирается доказать жительница американского штата Нью-Джерси.
Для этого она употребляет 12 тысяч калорий в день. За церемонией трапезы можно понаблюдать в прямом эфире на специальном сайте. Сейчас 42-летняя Донна весит только 270 килограммов. Как пишет «Город ФМ», цель американки - попасть в "Книгу рекордов Гиннеса". Для этого ей нужно преодолеть рекордные 447 килограммов. Добавлю, что женщина говорит, что она абсолютно здорова, прекрасно себя чувствует и лишний вес совсем не мешает ей жить.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей