Полнота не мешает жить

Для этого она употребляет 12 тысяч калорий в день. За церемонией трапезы можно понаблюдать в прямом эфире на специальном сайте. Сейчас 42-летняя Донна весит только 270 килограммов. Как пишет «Город ФМ», цель американки - попасть в "Книгу рекордов Гиннеса". Для этого ей нужно преодолеть рекордные 447 килограммов. Добавлю, что женщина говорит, что она абсолютно здорова, прекрасно себя чувствует и лишний вес совсем не мешает ей жить.