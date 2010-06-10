Портрет злостного должника нарисовали коллекторы

Типичный уклонист - это женатый мужчина в возрасте 34–36 лет, окончивший ПТУ или техникум, живущий в областном центре. Как правило, неплательщик есть вредные привычки. В основном этим заемщикам давали экспресс-кредиты на неотложные нужды в среднем на сумму около 100 тысяч руб. Как пишет «Город ФМ» банкиры сами удивляются, как такие граждане смогли получить кредит.