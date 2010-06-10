Портрет злостного должника нарисовали коллекторы
10 июня 2010, 16:04ОбществоArtem
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Для этого они проанализировали более ста тысяч заемщиков, с которыми уже отказались работать банки.
Типичный уклонист - это женатый мужчина в возрасте 34–36 лет, окончивший ПТУ или техникум, живущий в областном центре. Как правило, неплательщик есть вредные привычки. В основном этим заемщикам давали экспресс-кредиты на неотложные нужды в среднем на сумму около 100 тысяч руб. Как пишет «Город ФМ» банкиры сами удивляются, как такие граждане смогли получить кредит.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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