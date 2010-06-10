Тагильчане уже начинают праздновать День России

Он посвящен национальному празднику - «Дню России», который мы отметим 12-го июня. В сам праздничный день тагильчан приглашают на народные гулянья в парк Бондина. Там развлекательная программа запланирована с 14-ти до 18-ти часов. Праздничные программы пройдут на многих площадках. Детские праздники пройдут в деревне Усть-Утка, селах Верхняя Ослянка и Серебрянка, поселках Уралец и Висимо-Уткинск. Кроме этого, 12 июня подарки получат мамы малышей, родившихся в День России, отмечается на городском портале ntagil.org.