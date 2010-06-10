Таможенники г. Нижний Тагил готовятся к работе в новых условиях

Нижнетагильские таможенники учатся сами и проводят разъяснительную работу для участников внешнеэкономической деятельности. Как рассказали нам в нижнетагильской таможне, во всех структурных подразделениях и на таможенных постах организована профессиональная учеба по изучению изменений. Для заинтересованных лиц размещена информация по вопросам работы таможенных органов Российской Федерации в условиях функционирования таможенного союза. За дополнительной информацией можно обратиться в правовой отдел Нижнетагильской таможни по телефону 41-23-40.