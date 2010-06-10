В г. Нижний Тагил у работника НТМК машину угнал бывший коллега
10 июня 2010, 16:13ОбществоArtem
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Инцидент произошёл ещё накануне. Утром работник комбината припарковал у проходной свою Тойоту Карина.
В раздевалке душевой он оставил куртку, в кармане которой лежали ключи от машины. Вечером, переодеваясь после смены, мужчина обнаружил, что куртка исчезла. Пропал и автомобиль. Потерпевший тут же обратился в милицию. Сотрудники уголовного розыска вышли на бывшего работника комбината, 33-хлетнего наркомана. У него отобрали пропуск за то, что он приходил на проходную в нетрезвом виде. Но мужчина всё равно проникал на территорию комбината через лазейку. Он-то из забрал из раздевалки злополучную куртку с ключами. Угнанный автомобиль наркоман поставил в ГСК Гудок-1, в бокс своего родственника. И уже искал покупателей на машину. Но продать Тойоту не успел – его задержали.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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