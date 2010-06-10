В Нижнетагильские электрические сети прибыло Знамя Победы

Вернее, его копию, прибывшую на Урал из Москвы из Центрального музея Вооруженных сил России. Там 5 мая по инициативе ветеранов электросетевого комплекса России стартовала акция «Эстафета Знамени Победы». Перед тем, как прибыть на Урал, Знамя Победы совершило путешествие по самым разным уголкам страны. Благодаря энергетикам МРСК Северного Кавказа символ Победы побывал даже на склонах Эльбруса, где в годы войны проходил самый высокогорный фронт. Завтра Знамя Победы будет передано энергетикам Серовских электрических сетей, рассказала нам помощник директора по связям с общественностью НТЭС МРСК Урала Елена Пишванова.