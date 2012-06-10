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ОД «Тагил без ям» призывает граждан отслеживать нарушения водителей маршрутных такси
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ОД «Тагил без ям» призывает граждан отслеживать нарушения водителей маршрутных такси

10 июня 2012, 08:02Общество
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