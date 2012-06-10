ОД «Тагил без ям» призывает граждан отслеживать нарушения водителей маршрутных такси

Создается впечатление, что нарушать для них - это норма. Остановкив неположенных местах, вопреки развешанным по салону объявлениям с запретами отадминистрации, обгон там, где этого делать нельзя, выезд на «встречку», а их «псевдо»ремни безопасности, вытянутые до упора и специально закрепленные, чтоб «неубежал». Некоторые становились очевидцами и невольными участниками гонок маршрутчиковс полными пассажиров Газелями.

Поскольку наша безопасность зависит от водителей маршрутных такси,необходимо сделать этот вид транспорта действительно таковым. Раз правила ПДДдля этих водителей не писаны, нужно заставить их чувствовать ответственность, понимать,что за нарушением последует штраф. Только так, садясь в маршрутку, будешьуверен, что доедешь до места «без приключений». Вот что предлагает общественноедвижение «Тагил без ям» по этому поводу:

Нужно выйти в свободное время с фотоаппаратом, встать наместе предполагаемых нарушений (например остановка на пешеходном переходенапротив бывшего дома книги по ул. Космонавтов) и фиксировать. Обязательно долженбыть виден номер нарушителя Никита Чапурин, ОД «Тагил без ям».

Это лишь один из вариантов того, как можно заставитьводителей маршруток перестать нарушать правила. Все фотографии, видеозаписиможно отправлять в ГИБДД, либо на сайт ОД «Тагил без ям». Сделаем городбезопасным для пассажирского транспорта и пешеходов!

Конечно, личные такси гораздо комфортней, чем маршрутные. При этом всегда нужно помнить, что заказ такси нужно произвести заранее. И тогда машина доставит Вас в любую точку города без промедлений.