300 тысяч на развитие бизнеса могут получить молодые предприниматели Нижнего Тагила

граждане РФ в возрасте от 16 до 30 лет (включительно, на момент подачи заявки на участие в Конкурсе), зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города Нижний Тагил в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица;

юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города Нижний Тагил, руководителем которых является лицо в возрасте до 30 лет (включительно, на момент подачи заявки на участие в Конкурсе) и в уставном капитале которых, доля принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет (включительно, на момент подачи заявки на участие в Конкурсе), составляет не менее 50 процентов.