300 тысяч на развитие бизнеса могут получить молодые предприниматели Нижнего Тагила
Начат прием заявок на участие в конкурсе «Молодой предприниматель города Нижний Тагил» в 2014 году. Соответствующее постановление утверждено Администрацией города. Как указано в Положении «целью проведения конкурса является вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, повышение предпринимательских компетенций, сопровождение и поддержка молодых предпринимателей Нижнего Тагила».
Победителям конкурса выделяются субсидии в размере до 300 тыс. рублей на развитие бизнеса.
Принять участие в нем могут молодые предприниматели:
- граждане РФ в возрасте от 16 до 30 лет (включительно, на момент подачи заявки на участие в Конкурсе), зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города Нижний Тагил в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица;
- юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города Нижний Тагил, руководителем которых является лицо в возрасте до 30 лет (включительно, на момент подачи заявки на участие в Конкурсе) и в уставном капитале которых, доля принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет (включительно, на момент подачи заявки на участие в Конкурсе), составляет не менее 50 процентов.
Конкурс «Молодой предприниматель города Нижний Тагил» пройдет в форме презентаций бизнес-проектов, ответов на вопросы членов конкурсной комиссии. Оценка представленных работ будет вестись по пяти критериям: предпринимательские и управленческие способности, инновационный подход, социальная значимость и финансовые показатели бизнеса.
Заявки на участие принимаются до 15 сентября 2014 года. С подробностями о конкурсе можно ознакомиться на портале малого и среднего предпринимательства города Нижний Тагил .
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