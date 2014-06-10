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300 тысяч на развитие бизнеса могут получить молодые предприниматели Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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300 тысяч на развитие бизнеса могут получить молодые предприниматели Нижнего Тагила

10 июня 2014, 10:10Общество
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