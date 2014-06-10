Беспрецедентная летняя раcпродажа NISSAN от автоцентра КОНКОРД!
10 июня 2014, 13:10ОбществоПолина
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Распродажа автомобилей Nissan Уважаемые клиенты! Сообщаем о беспрецедентной летней распродаже автомобилей Nissan.
Сообщаем о беспрецедентной летней распродаже автомобилей Nissan. Скидка от производителя суммируется с уникальной скидкой от автоцентра Конкорд. Не упустите шанс приобрести автомобиль на самых выгодных условиях.
Срок действия акции - до 30 июня.
|Автомобиль Nissan
|Год выпуска
|Цена по прайсу, руб.
|Скидка NISSAN, руб.
|Дополнительная скидка автоцентра Конкорд, руб.
|Итого цена, руб.
|ALMERA
|2014
|576 000
|0
|30 000
|546 000
|JUKE
|2014
|809 000
|50 000
|30 000
|729 000
|JUKE
|2014
|823 000
|50 000
|30 000
|743 000
|JUKE
|2014
|869 000
|50 000
|30 000
|789 000
|MURANO
|2013
|1 879 000
|233 000
|40 000
|1 606 000
|QASHQAI+2
|2013
|1 165 500
|60 000
|30 000
|1 075 500
|TIIDA
|2013
|611 000
|20 000
|10 000
|581 000
|TIIDA
|2013
|666 000
|20 000
|10 000
|636 000
|TIIDA
|2013
|743 000
|50 000
|10 000
|683 000
|X-TRAIL 2.0 SE 6MT Base
|2014
|1 180 000
|70 000
|30 000
|1 080 000
|X-TRAIL 2.0 SE 6MT Base
|2014
|1 180 000
|70 000
|30 000
|1 080 000
|X-TRAIL 2.0 SE CVT Base
|2014
|1 230 000
|70 000
|30 000
|1 130 000
|X-TRAIL 2.0 XE 6MT
|2014
|1 110 000
|70 000
|30 000
|1 010 000
|X-TRAIL 2.0 XE 6MT
|2014
|1 110 000
|70 000
|30 000
|1 010 000
|X-TRAIL 2.0 XE CVT
|2014
|1 160 000
|70 000
|30 000
|1 060 000
|X-TRAIL 2.0 XE CVT
|2014
|1 160 000
|70 000
|30 000
|1 060 000
|X-TRAIL 2.0 XE CVT
|2014
|1 160 000
|70 000
|30 000
|1 060 000
|X-TRAIL 2.0 XE CVT
|2014
|1 160 000
|70 000
|30 000
|1 060 000
|X-TRAIL 2.0 XE CVT
|2014
|1 160 000
|70 000
|30 000
|1 060 000
|X-TRAIL 2.0 XE CVT
|2014
|1 160 000
|70 000
|30 000
|1 060 000
|X-TRAIL 2.0 SE CVT NAVI ROOF RAILS
|2014
|1 347 000
|70 000
|30 000
|1 247 000
|X-TRAIL2.0 SE CVT ROOF RAILS Mid
|2014
|1 285 000
|70 000
|30 000
|1 185 000
|X-TRAIL2.0 SE CVT ROOF RAILS Mid
|2014
|1 285 000
|70 000
|30 000
|1 185 000
|X-TRAIL 2.0 SE CVT ROOF RAILS Mid
|2014
|1 285 000
|70 000
|30 000
|1 185 000
|X-TRAIL2.5 LE MCVT ROOF RAILS
|2014
|1 469 000
|70 000
|30 000
|1 369 000
|X-TRAIL 2.5 LE MCVT NAVI High
|2013
|1 529 000
|120 000
|30 000
|1 379 000
|X-TRAIL 2.5 LE MCVT Base
|2013
|1 486 000
|120 000
|30 000
|1 336 000
|X-TRAIL 2.0 DCI SE 6MT Base
|2013
|1 300 000
|100 000
|50 000
|1 150 000
|PATROL
|2014
|3 475 000
|0
|200 000
|3 275 000
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