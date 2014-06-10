Играй выгодно – подключай Чемпионат мира по футболу в HD!

Компания «Планета» сделала грандиозный подарок своим клиентам к Чемпионату мира по футболу в Бразилии.

Смотреть все трансляции чемпионата в формате высокой четкости можно будет бесплатно!

С 10 июня по 13 июля 2014 года на популярных Тарифах доступны к бесплатному просмотру премиальные спортивные HD-каналы:

Спорт 1 HD

Россия HD

Eurosport HD

Eurosport 2 HD

СпортХит HD

Наш футбол HD

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