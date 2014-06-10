Играй выгодно – подключай Чемпионат мира по футболу в HD!
10 июня 2014, 11:05ОбществоПланета
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Компания «Планета» сделала грандиозный подарок своим клиентам к Чемпионату мира по футболу в Бразилии.
Компания «Планета» сделала грандиозный подарок своим клиентам к Чемпионату мира по футболу в Бразилии.
Смотреть все трансляции чемпионата в формате высокой четкости можно будет бесплатно!
С 10 июня по 13 июля 2014 года на популярных Тарифах доступны к бесплатному просмотру премиальные спортивные HD-каналы:
- Спорт 1 HD
- Россия HD
- Eurosport HD
- Eurosport 2 HD
- СпортХит HD
- Наш футбол HD
Не пропустите! Большой футбол в фантастическом HD-качестве!
Подробную информацию об акции узнавайте на сайте www.planeta.tc.
Болейте за наших и выигрывайте!
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