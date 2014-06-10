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Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» побывали на главном футбольном матче Европы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» побывали на главном футбольном матче Европы

10 июня 2014, 17:05Общество Дарья
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