Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» побывали на главном футбольном матче Европы

Восемь клиентов сети АЗС «Газпромнефть» из разных регионов России побывали на финальном матче Лиги чемпионов UEFA. Поездка на двоих в Португалию стала главным призом федеральной акции «Заправьтесь до победы», которую сеть АЗС проводила совместно с компанией MasterCard.

Увидеть одно из самых значимых событий в мире футбола смогли Сергей Касьянов и Виктор Волгушев из Челябинска, Денис Ворожцов из Ленинградской области, Владимир Шестаков из Нижегородской области, Максим Царьков из Ивановской области, Марина Голубниченко и Алексей Искоренко из Омской области и Виктор Макагон из Краснодарского края.

«Я с детства профессионально занимаюсь футболом, а в юношестве играл за полупрофессиональную команду в чемпионате Челябинской области. Поэтому увидеть один из самых ярких и важных матчей в году собственными глазами с трибун стадиона казалось мне несбыточной мечтой. Благодаря акции сети АЗС «Газпромнефть» она воплотилась в реальность. Впечатления остались незабываемые и запомнятся мне на всю жизнь!», – рассказал челябинец Виктор Волгушев.

«Финал Лиги Чемпионов на одном из крупнейших стадионов Европы – это захватывающее зрелище! Атмосферу, царившую на стадионе не передать словами, – поделился впечатлениями Сергей Касьянов. – Спасибо сети АЗС «Газпромнефть» за это путешествие. До и после матча нам удалось погулять по удивительному и красивому Лиссабону! Мы с женой очень ждали этой поездки, но полученные эмоции превзошли все наши ожидания!»

Всего за возможность побывать на главном футбольном событии года боролись более 300 тысяч автомобилистов по всей России. Самыми активными участниками акции стали клиенты сети из Сургута, Краснодара, Омска, Красноярска и Кемерова. Обладателями призов по итогам еженедельных розыгрышей стали свыше двадцати тысяч автомобилистов.

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