Компания ПРОМКО в третий раз приняла участие в «Зеленом марафоне»

Сотрудники ПРОМКО активно поддерживают движение за здоровый образ жизни. В этом году компания вновь приняла участие в «Зеленом марафоне» в Екатеринбурге.

По всей стране на старт третьего национального забега «Зеленый марафон» 7 июня вышли более чем 52 000 россиян и почти 90 000 стали гостями мероприятия. Количество городов-участников выросло с 42 до 47. Кроме того, марафон прошел в Казахстане и Турции.

Местом для проведения «Зеленого марафона» в Екатеринбурге стал горнолыжный комплекс «Уктус». Участникам предлагалось преодолеть символическую дистанцию в 4,2 километра, тем самым сделав шаг навстречу личным достижениям.

Программист 1С ПРОМКО Валерия Кулагина пришла на финиш в числе первых. Она получила грамоту от «Сбербанка» - организатора мероприятия. На финише Валерию встречали муж и шестилетняя дочка. Девушка призналась, что к марафону специально не готовилась. Хорошую форму ей помогают поддерживать занятия йогой и ходьба пешком.