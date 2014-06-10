Компания ПРОМКО в третий раз приняла участие в «Зеленом марафоне»
Сотрудники ПРОМКО активно поддерживают движение за здоровый образ жизни. В этом году компания вновь приняла участие в «Зеленом марафоне» в Екатеринбурге.
Сотрудники ПРОМКО активно поддерживают движение за здоровый образ жизни. В этом году компания вновь приняла участие в «Зеленом марафоне» в Екатеринбурге.
По всей стране на старт третьего национального забега «Зеленый марафон» 7 июня вышли более чем 52 000 россиян и почти 90 000 стали гостями мероприятия. Количество городов-участников выросло с 42 до 47. Кроме того, марафон прошел в Казахстане и Турции.
Местом для проведения «Зеленого марафона» в Екатеринбурге стал горнолыжный комплекс «Уктус». Участникам предлагалось преодолеть символическую дистанцию в 4,2 километра, тем самым сделав шаг навстречу личным достижениям.
Программист 1С ПРОМКО Валерия Кулагина пришла на финиш в числе первых. Она получила грамоту от «Сбербанка» - организатора мероприятия. На финише Валерию встречали муж и шестилетняя дочка. Девушка призналась, что к марафону специально не готовилась. Хорошую форму ей помогают поддерживать занятия йогой и ходьба пешком.
Руководитель отдела информационных технологий ПРОМКО Евгений Савуков преодолел часть дистанции вместе с женой и полугодовалой дочкой. Он отметил хорошую организацию праздника и позитивный настрой.