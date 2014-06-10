Скидки подписчикам!!
10 июня 2014, 17:05Общество Дмитрий
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С 10.06.2014 стартует акция! Всем участникам группы "В Контакте" скидка на монтаж потолка до 5%!!! http://vk.
С 10.06.2014 стартует акция! Всем участникам группы "В Контакте" скидка на монтаж потолка до 5%!!!
http://vk.com/club63305429
По всем вопросам обращаться по телефонам
8-912-230-36-98 Валентин
8-912-239-59-75 Дмитрий
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