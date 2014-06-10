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Тагильчанин Владимир Шмельков стал «Заслуженным работником культуры РФ»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин Владимир Шмельков стал «Заслуженным работником культуры РФ»

10 июня 2014, 10:20Общество
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