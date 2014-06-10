Тагильчанин Владимир Шмельков стал «Заслуженным работником культуры РФ»

Владимир Шмельков, преподаватель высшей категории, руководитель и дирижер оркестра русских народных инструментов Нижнетагильского колледжа искусств, руководитель и солист ансамбля «Рябинка» им. О.Д. Попова. Без оркестра русских народных инструментов не обходится ни один концерт или фестиваль в городе, а ансамбль «Рябинка» неоднократно становился лауреатом международных конкурсов и был удостоен премии Главы города Нижний Тагил.