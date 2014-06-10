Тагильчанин Владимир Шмельков стал «Заслуженным работником культуры РФ»
4 июня в Екатеринбурге состоялось торжественное награждение государственными наградами Российской Федерации ученых, учителей, общественных деятелей, работников промышленных предприятий. Награждал заслуженных свердловчан Игорь Холманских.
Как сообщили в управлении культуры Администрации города, Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Владимиру Шмелькову, преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2», сообщает официальный сайт города.
Владимир Шмельков, преподаватель высшей категории, руководитель и дирижер оркестра русских народных инструментов Нижнетагильского колледжа искусств, руководитель и солист ансамбля «Рябинка» им. О.Д. Попова. Без оркестра русских народных инструментов не обходится ни один концерт или фестиваль в городе, а ансамбль «Рябинка» неоднократно становился лауреатом международных конкурсов и был удостоен премии Главы города Нижний Тагил.
© TagilCity.ru