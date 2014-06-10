В Тагиле построят многофункциональный ФОК. На открытии, возможно, будет президент

Пилотный проект по строительству крупного ФОКа в формате «трёшки», включающего в себя игровой зал, ледовый комплекс и бассейн стартовал в Нижнем Тагиле. Первый опыт создания подобного комплекса на территории региона будет осуществлен при поддержке федерального бюджета.

С точки зрения экономики, это удачное и грамотное размещение спортивной инфраструктуры, которое позволит умножить славные спортивные традиции, которые заложены в Нижнем Тагиле, - рассказал министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт. – Это новый опыт, который мы будем использовать на территории региона, я уверен, проект станет типовым и для других территорий.

Общая стоимость проекта составляет 619 миллионов рублей. Средства на финансирование строительства будут направлены сфедерального, областного и городского бюджетов.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса еще не началось. На данный момент завершился этап аукционов, победитель заключит контракт и приступит к возведению объекта рассказал специалист управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила Виталий Харченко.

Уже известно, что аукцион выиграла строительная компания «ГЕНСТРОЙУРАЛ», именно эта компания займется строительством ФОКа. К слову, это не первый спортивный объект, который она возводит на территории Нижнего Тагила. Напомним, к концу года в городе появится трехэтажный спортивно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном, спортивным и тренажерными залами. Кроме того, подрядчик известен на Среднем Урале строительством и реконструкцией энергоэффективных детских садов.

Это уже второе спортивное сооружение, которое мы будем строить в Нижнем Тагиле. Такие объекты – «визитная карточка» для строителей. В ходе работ мы намерены использовать все накопленные знания и опыт. Хочется, чтобы данный объект стал настоящей гордостью горожан, позволил не только растить новое поколение олимпийцев, но и приучить каждого тагильчанина к здоровому образу жизни рассказал генеральный директор СК «ГЕН СТРОЙУРАЛ» Евгений Голубенко.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Нижнем Тагилепоявится с нуля и будет сдан «под ключ». Строители намерены использовать аналоги объектов Пермского края и Тульской области. Согласно проекту, ФОК вместит в себя два корпуса, в которых будут спортивные направления – ледовый и игровой залы, бассейн.

В первом будет крытый каток с искусственным льдом, рассчитанный на 500 мест. На 1 этаже будет построен ледовый зал с хоккейной площадкой и трибунами. На 2 этаже – зал хореографии, зал общефизической подготовки.

Еще одним корпусом комплекса станет универсальный игровой зал с трибунами на 530 мест, в этом же здании будут размещены два плавательных бассейна, а также зал аэробики и фитнеса, зал силовой подготовки, зал борьбы и бокса.

Сдача объекта запланирована на июль 2015 года. Поскольку федеральный центр поддерживает строительство комплекса, по предварительным данным, на открытии ФОКа ожидают самого Президента Владимира Путина.