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В Тагиле построят многофункциональный ФОК. На открытии, возможно, будет президент
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Тагиле построят многофункциональный ФОК. На открытии, возможно, будет президент

10 июня 2014, 16:40ОбществоCorey
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