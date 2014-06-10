В тагильской библиотеке проходят занятия с детьми мигрантов (ФОТО)

В проекте принимают участие семьи из Таджикистана и Узбекистана. Родители уже получили российское гражданство и связывают будущее своих детей с Нижним Тагилом. Освоить русский язык и подготовиться к школе маленьким ученикам помогают их мамы, которые активно включаются в процесс обучения. Взрослым занятия тоже идут на пользу, помогая расширить словарный запас, справиться с акцентом, сообщает пресс-служба Центральной библиотеки.

Как правило, в семьях мигрантов воспитывается несколько детей. Кроме дошкольников в библиотеку приводят совсем малышей. Они с удовольствием повторяют за старшими братьями и сестрами русские слова. Специалисты уверены: чем раньше начинается речевая адаптация, тем лучше ребенок будет говорить на неродном языке.

Занятия проводятся два раза в неделю. Дети осваивают лексический минимум, учатся считать, называть цвета. К очередной встрече выучили стихи про животных, рассказывают без запинки. Руководитель проекта «Учимся жить вместе» Ольга Начапкина отмечает, что родители крайне заинтересованы в обучении своих детей и те, в свою очередь, старательно выполняют все задания.

Проект библиотеки поддержали в городской администрации, выделив муниципальную субсидию на приобретение учебников и наглядных пособий.