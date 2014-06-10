«Женские руки не всегда делают все правильно и крепко»: в приют для животных нужны стройматериалы и мужская помощь (ФОТО)

Хрупкие девушки с юмором признают, что женские руки не всегда делают все правильно и крепко. То, что они в свое время подлатали, хватило ненадолго. Собаки выбегают на волю, носятся по окрестностям, пугая прохожих, а представители приюта и вовсе боятся, что до их питомцев доберется служба отлова. А летний сезон опасен еще и атакой клещей.

Как-то зимой на Фестивальном рынке – приехали и постреляли всех. Мы их всех любим! Будет просто трагедией, если приедем однажды и обнаружим остывающие тела наших подопечных. Самое страшное, что это будет уже безвозвратно пишут активистки.

У приюта, напомним, трудное положение. Огромный долг за коммунальные услуги, большая часть поступающих денег уходит туда. В приют приходят ответственные волонтеры, кинологи, помогают, хвалят девушек за достойные условия. Однако сейчас очень требуется «строительный материал».

Для ремонта большого и постройки нового щенячьего вольера нам очень нужны сетка-рабица, арматура и металлический уголок, а также щебень. Купить нам не на что, т.к. еще до конца не погашен долг за отопление и за лето нам еще надо накопить и сделать ремонт крыши, иначе зимой у нас опять потечет потолок в кошачьем отделении. Давайте вместе? Вместе легче!

Наверняка у многих садоводов на участках завалялось множество материалов, которые вовсе не используются. Отличный шанс - сделать доброе дело и одновременно избавиться от ненужных вещей. Телефон приюта «Четыре с хвостиком» - 89655151643, звонить с 10:00 до 20:00.

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